Psychologia, pielęgniarstwo i automatyka przyciągają studentów. Tysiąc osób rozpoczęło rok akademicki w KANS w Jeleniej Górze

Nowy rok akademicki w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze rozpoczęło blisko tysiąc studentów, w tym ponad czterystu na pierwszym roku. Rekordową liczbę kandydatów przyciągnęły kierunki psychologia i pielęgniarstwo, a ofertę kształcenia poszerzono o automatykę – nowy kierunek inżynierski odpowiadający potrzebom lokalnego rynku pracy.
2025-10-08, 11:34

Po intensywnej rekrutacji i rozpoczęciu zajęć pierwszego października Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych szykuje się do kolejnych ważnych wydarzeń:

  • Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2025/2026 połączonej z Immatrykulacją studentów I roku w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
  • oraz otwarcia nowoczesnego budynku badawczo-dydaktycznego, który wzmocni zaplecze rozwijających się kierunków medycznych.

Blisko tysiąc studentów to jasny sygnał, że oferta KANS trafia w realne potrzeby młodych ludzi i rynku pracy na Dolnym Śląsku. Ogromne zainteresowanie psychologią i pielęgniarstwem pokazuje, jak ważne są dziś praktyczne kompetencje i solidne przygotowanie do zawodu. Rozwój kierunków inżynierskich oraz inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną to nasza odpowiedź na dynamiczne zmiany w regionie – mówi prorektor ds. jakości kształcenia i studentów dr Magdalena Baczyńska, prof. KANS.

28 lat historii i ponad 12 tysięcy absolwentów
Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych (KANS) to jedyna w pełni autonomiczna, publiczna uczelnia wyższa w Jeleniej Górze. Jej historia sięga 1998 roku, kiedy rozpoczęła działalność jako Kolegium Karkonoskie. W kolejnych latach funkcjonowała jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a od trzech lat — po spełnieniu wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego — działa jako Akademia Nauk Stosowanych.

W ciągu 28 lat uczelnia wykształciła ponad 12 tysięcy absolwentów — nauczycieli, fizjoterapeutów, pielęgniarki oraz specjalistów branż technicznych i społecznych, którzy zasilają lokalny i regionalny rynek pracy.

Dwa wydziały i kierunki odpowiadające potrzebom rynku pracy i regionu
Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych prowadzi dziś kształcenie na dwóch wydziałach i jedenastu kierunkach studiów, obejmujących zarówno nauki medyczne i techniczne, jak i humanistyczne oraz społeczne.

Wydział Nauk Medycznych i Technicznych:

  • Automatyka – studia inżynierskie
  • Edukacja Techniczno-Informatyczna – studia inżynierskie
  • Fizjoterapia – jednolite studia magisterskie
  • Pielęgniarstwo – studia I i II stopnia
  • Dietetyka – studia I stopnia
  • Wychowanie fizyczne – studia I
  • Wychowanie fizyczne i sport – studia II stopnia

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych:

  • Pedagogika – studia I stopnia
  • Psychologia – jednolite studia magisterskie
  • Biznes turystyczny – studia I stopnia
  • Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej – studia I stopnia
  • Marketing i komunikacja rynkowa – studia I stopnia
  • Filologia – studia I stopnia

Zajęcia prowadzi ponad 200 wykładowców – profesorów, doktorów oraz praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Oferta uczelni jest ściśle powiązana z potrzebami regionalnego rynku pracy. Przykładem jest nowy kierunek Automatyka, który powstał na bazie zmodyfikowanego programu dotychczasowego kierunku inżynierskiego na KANS: Edukacji techniczno-informatycznej. Zmiana zatwierdzona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozwala lepiej przygotować absolwentów do pracy w nowoczesnym środowisku technologicznym i przemysłowym.

Studia podyplomowe – nowe specjalności od tego roku
Prócz studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich na Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych można kształcić się także podyplomowo. W roku akademickim 2025/2026 zostają uruchomione kierunki, które pozwalają na zdobycie nowych uprawień zawodowych w zakresie edukacji oraz dietetyki:

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób w spektrum autyzmu
  • Integracja sensoryczna
  • Dietetyka prenatalna i pediatryczna

Ważne wydarzenia i inwestycje w nowym roku akademickim

Choć studenci już od tygodnia intensywnie pracują nad zdobywaniem wiedzy, uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego odbędzie się 13 października w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele władz lokalnych, partnerów instytucjonalnych oraz społeczność akademicka KANS.

Uczelnia aktywnie uczestniczy również w życiu kulturalnym miasta. W ramach odbywającego się w Książnicy Karkonoskiej Festiwalu Kryminału, biblioteka KANS przy ul. Lwóweckiej będzie gospodarzem wykładu znanego psychologa śledczego i profilera Jana Gołębiowskiego. Trwają zapisy dla osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu.

Kluczowym wydarzeniem w rozwoju uczelni będzie uroczyste otwarcie nowego budynku przeznaczonego dla kierunków medycznych, planowane na 28 października. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną nowoczesne sale dydaktyczne i specjalistyczne pracownie wyposażone w wysokiej jakości sprzęt do nauki zawodów medycznych. Inwestycja ta znacząco poprawi warunki kształcenia studentów i umożliwi dalszy rozwój kierunków praktycznych.

