„Vivat academia vivant professores” – Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych oficjalnie rozpoczęła rok akademicki 2025/2026

Uroczystość zgromadziła liczne grono przedstawicieli władz samorządowych, instytucji partnerskich, wykładowców, studentów oraz zaproszonych gości, podkreślając znaczenie KANS, jako ważnego ośrodka naukowo-dydaktycznego w regionie.

Nowi studenci w szeregach KANS

Kulminacyjnym punktem ceremonii była immatrykulacja, podczas której ponad 420 studentów pierwszego roku złożyło uroczyste ślubowanie, oficjalnie dołączając do wspólnoty akademickiej KANS.

Tradycyjny akt przyjęcia w poczet studentów odbył się przy dźwiękach hymnu studenckiego „Gaudeamus igitur”, nadając wydarzeniu symboliczny i podniosły charakter.

Jej Magnificencja Rektor Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, dr Elżbieta Zieja, prof. KANS, w swoim przemówieniu powitała studentów i pracowników, wyznaczając kierunek na nadchodzące miesiące:

– Nie chcemy poprzestawać na tym, że jesteśmy „dobrą” uczelnią. Naszym celem jest wielkość – rozumiana nie jako rozmiar czy statystyki, ale jako jakość, innowacyjność i odpowiedzialność – podkreśliła Rektor KANS.

Złote medale od Prezydenta RP i Nagrody Rektora

Podczas ceremonii 27 pracowników uczelni zostało odznaczonych Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżnienia te – ustanowione w 1938 r. i przywrócone w 2007 r. – są wyrazem uznania za wieloletni wkład w rozwój edukacji wyższej.

Odznaczeni zostali:

Maria Bąk, Elżbieta Bobowicz, Dorota Cichoń, Magdalena Dąbek, Joanna Dudek, Anna Dzikomska-Kaczan, Dorota Gajda, Teresa Gola, Tomasz Jonak, Janusz Krassowski, Ryszard Kubiak, Wojciech Lara, Apolonia Lulek, Stanisław Maleczek, Leszek Malkiewicz, Barbara Mączka, Beata Miedzińska, Janina Peikert, Beata Rynkiewicz, Iwona Sokalska, Jerzy Szelinger, Marek Szyc, Monika Wachowicz, Renata Wysocka, Alina Zagórska, Józef Zaprucki oraz Elżbieta Zieja.

Rektor KANS uhonorowała również najbardziej aktywnych studentów, wręczając Nagrody Rektora za wybitną działalność naukową, społeczną i artystyczną. Wyróżnienia otrzymali:

Monika Kopczyńska – studentka III roku kierunku Dietetyka,

Kacper Palczak – student III roku kierunku Wychowanie fizyczne oraz I roku kierunku Dietetyka,

Julia Piątczak – studentka III roku kierunku Pedagogika (resocjalizacja z kryminologią),

Kamila Kora Samerdak – studentka IV roku kierunku Psychologia,

Kacper Wrona – student II roku kierunku Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej.

Wykład inauguracyjny i oprawa artystyczna

Punktem wieńczącym oficjalną część inauguracji był wykład inauguracyjny zatytułowany „Moralność ludzi i innych zwierząt”. Wygłosił go dr hab. Michał Białek – psycholog i badacz specjalizujący się w procesach podejmowania decyzji oraz rozumowaniu moralnym – dając uczestnikom przedsmak akademickich debat.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewnili Chór Kameralny Echo Gór, studenci KANS oraz uczniowie jeleniogórskich liceów. Inauguracja, pełna emocji i akademickiej powagi, była nie tylko oficjalnym rozpoczęciem roku akademickiego, ale przede wszystkim świętem całej społeczności KANS – Akademickim Świętem Jeleniej Góry, wypełnionym dumą i nadzieją na kolejny, pomyślny rok nauki.