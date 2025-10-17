„Vivat academia vivant professores” – Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych oficjalnie rozpoczęła rok akademicki 2025/2026
W wyjątkowej, uroczystej oprawie – w historycznym gmachu jeleniogórskiego Teatru im. C.K. Norwida – Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych (KANS) zainaugurowała nowy rok akademicki 2025/2026. Ceremonia była połączona z immatrykulacją ponad 420 nowych studentów oraz uhonorowaniem zasłużonych pracowników Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2025-10-17, 09:40

Uroczystość zgromadziła liczne grono przedstawicieli władz samorządowych, instytucji partnerskich, wykładowców, studentów oraz zaproszonych gości, podkreślając znaczenie KANS, jako ważnego ośrodka naukowo-dydaktycznego w regionie.

Nowi studenci w szeregach KANS

Kulminacyjnym punktem ceremonii była immatrykulacja, podczas której ponad 420 studentów pierwszego roku złożyło uroczyste ślubowanie, oficjalnie dołączając do wspólnoty akademickiej KANS.
Tradycyjny akt przyjęcia w poczet studentów odbył się przy dźwiękach hymnu studenckiego „Gaudeamus igitur”, nadając wydarzeniu symboliczny i podniosły charakter.

Jej Magnificencja Rektor Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, dr Elżbieta Zieja, prof. KANS, w swoim przemówieniu powitała studentów i pracowników, wyznaczając kierunek na nadchodzące miesiące:

– Nie chcemy poprzestawać na tym, że jesteśmy „dobrą” uczelnią. Naszym celem jest wielkość – rozumiana nie jako rozmiar czy statystyki, ale jako jakość, innowacyjność i odpowiedzialność – podkreśliła Rektor KANS.

Złote medale od Prezydenta RP i Nagrody Rektora

Podczas ceremonii 27 pracowników uczelni zostało odznaczonych Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżnienia te – ustanowione w 1938 r. i przywrócone w 2007 r. – są wyrazem uznania za wieloletni wkład w rozwój edukacji wyższej.

Odznaczeni zostali:
Maria Bąk, Elżbieta Bobowicz, Dorota Cichoń, Magdalena Dąbek, Joanna Dudek, Anna Dzikomska-Kaczan, Dorota Gajda, Teresa Gola, Tomasz Jonak, Janusz Krassowski, Ryszard Kubiak, Wojciech Lara, Apolonia Lulek, Stanisław Maleczek, Leszek Malkiewicz, Barbara Mączka, Beata Miedzińska, Janina Peikert, Beata Rynkiewicz, Iwona Sokalska, Jerzy Szelinger, Marek Szyc, Monika Wachowicz, Renata Wysocka, Alina Zagórska, Józef Zaprucki oraz Elżbieta Zieja.

Rektor KANS uhonorowała również najbardziej aktywnych studentów, wręczając Nagrody Rektora za wybitną działalność naukową, społeczną i artystyczną. Wyróżnienia otrzymali:

  • Monika Kopczyńska – studentka III roku kierunku Dietetyka,
  • Kacper Palczak – student III roku kierunku Wychowanie fizyczne oraz I roku kierunku Dietetyka,
  • Julia Piątczak – studentka III roku kierunku Pedagogika (resocjalizacja z kryminologią),
  • Kamila Kora Samerdak – studentka IV roku kierunku Psychologia,
  • Kacper Wrona – student II roku kierunku Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej.

Wykład inauguracyjny i oprawa artystyczna

Punktem wieńczącym oficjalną część inauguracji był wykład inauguracyjny zatytułowany „Moralność ludzi i innych zwierząt”. Wygłosił go dr hab. Michał Białek – psycholog i badacz specjalizujący się w procesach podejmowania decyzji oraz rozumowaniu moralnym – dając uczestnikom przedsmak akademickich debat.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewnili Chór Kameralny Echo Gór, studenci KANS oraz uczniowie jeleniogórskich liceów. Inauguracja, pełna emocji i akademickiej powagi, była nie tylko oficjalnym rozpoczęciem roku akademickiego, ale przede wszystkim świętem całej społeczności KANSAkademickim Świętem Jeleniej Góry, wypełnionym dumą i nadzieją na kolejny, pomyślny rok nauki.

KONTAKT / AUTOR
Magdalena Piotrowicz-Zbieraj@kans.pl
Rzeczniczka prasowa Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych
Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
tel. +48 530 869 735
ZAŁĄCZNIKI
kans-inauguracja4.jpg kans-inauguracja3.jpg kans-inauguracja2.jpg kans-inauguracja.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.