Wykład otwarty: „Translacja literacka jako transfer wartości kulturowych. Na przykładzie powieści Theodora Fontanego „Jesteśmy kwita” („Quitt”)”

Tematem wykładu będzie powieść klasyka niemieckiego realizmu Theodor Fontane „Jesteśmy kwita” („Quitt”) – utwór opublikowany w roku 1890, osadzony w realiach Śląska i Karkonoszy w okresie panowania niemieckiego, oparty na autentycznych wydarzeniach z roku 1877. Fabuła powieści dotyczy młodego mieszkańca Wilczej Poręby w Karpaczu, Lehnerta Menza, który po tragicznym zdarzeniu zmuszony jest uciekać, emigrować do Ameryki i tam przechodzi głęboką przemianę duchową. Tytuł „Quitt” (niem. „kwit” – „wyrównany”, „spłacony”) symbolizuje moralne zadośćuczynienie oraz pojednanie człowieka z samym sobą i z Bogiem.
Wykład poprowadzą:
Jowita Selewska – tłumaczka literatury niemieckiej, znawczyni tematyki regionalnej Karkonoszy, autorka przekładu „Jesteśmy kwita”. W swoim dorobku ma także tłumaczenie opowiadań górskich m.in. w zbiorze „Pan Omnia i inne opowiadania górskie”, wydanym przez AD REM, oraz inne publikacje związane z regionem.
Józef Zaprucki, dr, prof. KANS – germanista, literaturoznawca i kulturoznawca, wykładowca KANS. Wyróżnia się m.in. aktywnością w obszarze literatury i kultury pogranicza polsko-niemieckiego, organizacją konferencji poświęconych komunikacji międzykulturowej, uczestnictwem w programach Erasmus+ (m.in. mobilność dydaktyczna w Universidad de Málaga) oraz koordynacją inicjatywy „Seniorzy-ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu” w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.
Podczas wykładu uczestnicy poznają zagadnienia związane z:
przekładem literackim jako narzędziem transferu wartości kulturowych;
wyzwaniami związanymi z tłumaczeniem tekstu osadzonego w specyficznym kontekście regionalnym i historycznym;
analizą przekładu Jowity Selewskiej jako przykładu debiutu zawodowego łączącego literaturę i region;
rolą literatury - i tłumaczenia jako pomostu między przeszłością, kulturą lokalną i współczesnym czytelnikiem.
Wydarzenie ma charakter otwarty i jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych literaturą, językiem, kulturą, tłumaczeniem oraz regionem Karkonoszy i pogranicza.
Szczegóły organizacyjne:
Data: środa, 29 października 2025 r.
Godzina: 10:00-11:00
Miejsce: Biblioteka KANS, Sala seminaryjna (II piętro), ul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
Wstęp: wolny
O powieści i autorze
Theodor Fontane, jeden z najważniejszych pisarzy niemieckiego realizmu, w powieści „Quitt” („Jesteśmy kwita”) przedstawia dramat jednostki w kontekście społeczno-historycznym Śląska i Karkonoszy. Poprzez osadzenie akcji na wydarzeniach z 1877 r. w rejonie Kopy (Karkonosze) – gdzie znaleziono ciało leśniczego Wilhelma Freya – Fontane tworzy opowieść o winie, ucieczce, emigracji, przemianie i pojednaniu. Nowy przekład Jowity Selewskiej daje polskiemu czytelnikowi możliwość ponownego odkrycia tego dzieła w kontekście regionalnym, łącząc literaturę niemiecką z polskim doświadczeniem kulturowym i historycznym.
O Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych (KANS) to nowoczesna uczelnia publiczna o profilu praktycznym, kontynuująca tradycje akademickie regionu od ponad dwóch dekad.
Uczelnia oferuje studia na dwóch wydziałach:
Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych,
Wydziale Nauk Technicznych i Przyrodniczych.
Misją KANS jest kształcenie kompetentnych, otwartych na świat absolwentów oraz aktywne wspieranie rozwoju regionu Karkonoszy poprzez edukację, naukę i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.