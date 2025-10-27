Wykład otwarty: „Translacja literacka jako transfer wartości kulturowych. Na przykładzie powieści Theodora Fontanego „Jesteśmy kwita” („Quitt”)”
Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych (KANS) zaprasza na wykład otwarty dotyczący sztuki przekładu literackiego i jego znaczenia w przenoszeniu wartości kulturowych między językami i narodami. Wydarzenie odbędzie się w Bibliotece KANS (Sala seminaryjna, II piętro) w godz. 10:00-11:00. Udział jest bezpłatny.
2025-10-27, 09:12

Tematem wykładu będzie powieść klasyka niemieckiego realizmu Theodor Fontane „Jesteśmy kwita” („Quitt”) – utwór opublikowany w roku 1890, osadzony w realiach Śląska i Karkonoszy w okresie panowania niemieckiego, oparty na autentycznych wydarzeniach z roku 1877. Fabuła powieści dotyczy młodego mieszkańca Wilczej Poręby w Karpaczu, Lehnerta Menza, który po tragicznym zdarzeniu zmuszony jest uciekać, emigrować do Ameryki i tam przechodzi głęboką przemianę duchową. Tytuł „Quitt” (niem. „kwit” – „wyrównany”, „spłacony”) symbolizuje moralne zadośćuczynienie oraz pojednanie człowieka z samym sobą i z Bogiem.

Wykład poprowadzą:

  • Jowita Selewska – tłumaczka literatury niemieckiej, znawczyni tematyki regionalnej Karkonoszy, autorka przekładu „Jesteśmy kwita”. W swoim dorobku ma także tłumaczenie opowiadań górskich m.in. w zbiorze „Pan Omnia i inne opowiadania górskie”, wydanym przez AD REM, oraz inne publikacje związane z regionem.

  • Józef Zaprucki, dr, prof. KANS – germanista, literaturoznawca i kulturoznawca, wykładowca KANS. Wyróżnia się m.in. aktywnością w obszarze literatury i kultury pogranicza polsko-niemieckiego, organizacją konferencji poświęconych komunikacji międzykulturowej, uczestnictwem w programach Erasmus+ (m.in. mobilność dydaktyczna w Universidad de Málaga) oraz koordynacją inicjatywy „Seniorzy-ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu” w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.

Podczas wykładu uczestnicy poznają zagadnienia związane z:

  • przekładem literackim jako narzędziem transferu wartości kulturowych;

  • wyzwaniami związanymi z tłumaczeniem tekstu osadzonego w specyficznym kontekście regionalnym i historycznym;

  • analizą przekładu Jowity Selewskiej jako przykładu debiutu zawodowego łączącego literaturę i region;

  • rolą literatury - i tłumaczenia jako pomostu między przeszłością, kulturą lokalną i współczesnym czytelnikiem.

Wydarzenie ma charakter otwarty i jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych literaturą, językiem, kulturą, tłumaczeniem oraz regionem Karkonoszy i pogranicza.

Szczegóły organizacyjne:

  • Data: środa, 29 października 2025 r.

  • Godzina: 10:00-11:00

  • Miejsce: Biblioteka KANS, Sala seminaryjna (II piętro), ul. Lwówecka 18, Jelenia Góra

  • Wstęp: wolny

O powieści i autorze

Theodor Fontane, jeden z najważniejszych pisarzy niemieckiego realizmu, w powieści „Quitt” („Jesteśmy kwita”) przedstawia dramat jednostki w kontekście społeczno-historycznym Śląska i Karkonoszy. Poprzez osadzenie akcji na wydarzeniach z 1877 r. w rejonie Kopy (Karkonosze) – gdzie znaleziono ciało leśniczego Wilhelma Freya – Fontane tworzy opowieść o winie, ucieczce, emigracji, przemianie i pojednaniu. Nowy przekład Jowity Selewskiej daje polskiemu czytelnikowi możliwość ponownego odkrycia tego dzieła w kontekście regionalnym, łącząc literaturę niemiecką z polskim doświadczeniem kulturowym i historycznym.

**

O Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych (KANS) to nowoczesna uczelnia publiczna o profilu praktycznym, kontynuująca tradycje akademickie regionu od ponad dwóch dekad.
Uczelnia oferuje studia na dwóch wydziałach:

  • Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych,

  • Wydziale Nauk Technicznych i Przyrodniczych.

Misją KANS jest kształcenie kompetentnych, otwartych na świat absolwentów oraz aktywne wspieranie rozwoju regionu Karkonoszy poprzez edukację, naukę i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

KONTAKT / AUTOR
Magdalena Piotrowicz-Zbieraj@kans.pl
Rzeczniczka prasowa Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych
Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
tel. +48 530 869 735
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.