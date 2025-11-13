Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych otwiera Akademickie Centrum Edukacji Medycznej
Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze oficjalnie otworzyła Akademickie Centrum Edukacji Medycznej – nowoczesną bazę dydaktyczno-badawczą wspierającą rozwój fizjoterapii oraz nauk o zdrowiu w regionie. To ważny krok w kierunku podniesienia jakości kształcenia zawodów medycznych w Powiecie Karkonoskim i odpowiedź na rosnące potrzeby lokalnego systemu ochrony zdrowia.
2025-11-13

Centrum powstało z myślą o praktycznym kształceniu i rozwoju naukowym. Korzystać z  niego będą przede wszystkim studenci kierunku Fizjoterapia oraz kadra Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych prowadząca badania z zakresu rehabilitacji, biomechaniki i  fizjoterapii klinicznej.

Naszą misją jest kształcenie profesjonalistów przygotowanych do pracy w dynamicznie rozwijającym się systemie ochrony zdrowia. Nowe pracownie i gabinety będą służyć nie tylko studentom, ale także poprawią komfort pracy wykładowców, tworząc jeszcze lepsze warunki do prowadzenia zajęć. Zaawansowana infrastruktura dydaktyczna umożliwi również realizację badań naukowych i projektów studenckich, rozwijając umiejętności analizy danych i  wnioskowania klinicznego – podkreśla dr Elżbieta Zieja, prof. KANS, Rektor Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych.

Rektor Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych dr Elżbieta Zieja prof. KANS

Jak dodaje dr inż. Karolina Semeriak-Siecla, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i  Technicznych:

To inwestycja w edukację, ale przede wszystkim w zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Stawiamy na praktykę od pierwszych zajęć studenci uczą się pracy z pacjentem, korzystając z zaawansowanego sprzętu rehabilitacyjnego już w trakcie studiów.

Symboliczną wstęgę przecięły Władze KANS, Prezydent Miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak oraz Posłanki na Sejm RP Zofia Czernow, Iwona Krawczyk oraz Marzena Machałek.

Inwestycja we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki

Przebudowa obiektu i zakup specjalistycznego wyposażenia zostały zrealizowane dzięki środkom własnym Uczelni oraz obligacjom na rozwój kierunków z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, przekazanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w  styczniu 2023 roku na kwotę 3 mln zł. Prace trwały 11 miesięcy.

W budynku przy ul. Lwóweckiej 18 znajdują się m.in.:

  • pracownie fizykoterapii i masażu – aparaty do elektroterapii, magnetoterapii, ultradźwięków, lampy Sollux i stanowiska terapeutyczne,
  • pracownie rehabilitacji – sprzęt do pracy nad wydolnością, równowagą i siłą, system rehabilitacji kardiologicznej,
  • laboratoria biomechaniki – platformy i systemy do analizy chodu, równowagi i pracy mięśni z możliwością obserwacji ruchu,
  • pracownia rehabilitacji neurologicznej – REAtouch®, systemy do analizy funkcji motorycznych,
  • pracownia rehabilitacji wieku rozwojowego oraz integracji sensorycznej – m.in. stoły Bobath, wałki terapeutyczne do metod NDT Bobath i Vojty,
  • pracownia USG – wysokiej klasy aparat Chison SonoBook 9,
  • pokój do badań fizykalnych, sale wykładowe oraz pokoje do pracy dla studentów i dydaktyków, w tym pokój wyciszeń.

Podczas uroczystego otwarcia zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia budynku oraz przetestowania sprzętów

Kształcimy fizjoterapeutów już od 25 lat

Wydział Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych od lat rozwija edukację medyczną, przygotowując przyszłych specjalistów ochrony zdrowia do pracy w realnym, wymagającym środowisku klinicznym. Obecnie kształcenie odbywa się na trzech kierunkach: Fizjoterapii, Pielęgniarstwie i Dietetyce.

Od tego roku akademickiego studenci Fizjoterapii korzystają z nowoczesnych pracowni i laboratoriów mieszczących się w Akademickim Centrum Edukacji Medycznej.

Na KANS dysponujemy nowoczesnym sprzętem do symulacji pielęgniarskich, a teraz także nowym budynkiem, w pełni przygotowanym do prowadzenia badań i pomiarów z zakresu anatomii, fizjologii oraz medycyny fizykalnej. Sprzęt, na którym się uczymy, nie odbiega od wyposażenia stosowanego w naszych przyszłych miejscach pracy. Idealnie łączy się to z  praktycznym podejściem wykładowców, którzy na co dzień pracują z pacjentami. Dzięki takiemu połączeniu poznajemy tajniki fizjoterapii w realistycznych warunkach, co ma ogromne znaczenie dla szybkiego wdrożenia się w przyszłą pracę zawodową – mówi Robert Kozłowski, student V roku kierunku Fizjoterapia.

Programy studiów realizowane są we współpracy z podmiotami leczniczymi i  instytucjami społecznymi regionu. Dzięki temu studenci już od początku edukacji uczestniczą w praktykach zawodowych w szpitalach, klinikach, ośrodkach rehabilitacji i  placówkach opiekuńczo–leczniczych. Wśród partnerów Uczelni są m.in. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej (WCSKJ), Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich, PJ MED – Szpital Rehabilitacyjny w Popielówku, Uzdrowisko Świeradów-Zdrój S.A., Termy Cieplickie Sp. z o.o., Ośrodek Rehabilitacji „Osteocyt”.

W efekcie absolwenci KANS nie mają problemów ze znalezieniem pracy – ich praktyczne doświadczenie oraz uzyskane kompetencje są wysoko cenione przez pracodawców.

Rozwijamy potencjał edukacji medycznej w regionie

Inauguracja Akademickiego Centrum Edukacji Medycznej to kolejny ważny etap w  doskonaleniu kształcenia specjalistów ochrony zdrowia w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. Uczelnia konsekwentnie inwestuje w rozwój kierunków medycznych i nowoczesną infrastrukturę, zapewniając studentom kierunku Fizjoterapii najlepsze warunki praktycznej nauki zawodu.

W obliczu starzejącego się społeczeństwa i rosnącego zapotrzebowania na usługi rehabilitacyjne, rola Uczelni kształcących kadry medyczne staje się kluczowa.

Nowe Centrum to nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale przede wszystkim w  przyszłość edukacji medycznej w Kotlinie Jeleniogórskiej – w studentów, którzy będą kształtować przyszłość opieki zdrowotnej w regionie.

Studenci V roku Fizjoterapii w Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych

Dalsze plany rozwoju Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych

Cieszymy się z dzisiejszego sukcesu, ale to nie koniec zmian na naszej Uczelni. Planujemy montaż instalacji fotowoltaicznej, która pozwoli zaspokoić znaczną część zapotrzebowania energetycznego zaplecza sportowego KANS oraz sprzętu medycznego w budynku Centrum, a także remont siedziby Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Obecnie poszukujemy źródeł finansowania tego projektu – mówi dr Magdalena Baczyńska, prof. KANS, Prorektor Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych.

