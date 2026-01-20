Studenci KANS powołani do reprezentacji Polski na Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan–Cortina 2026
Czterech studentów Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych znalazło się w reprezentacji Polski na Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan–Cortina 2026. Saneczkarki Klaudia Domaradzka i Dominika Piwkowska oraz biathloniści Konrad Badacz i Marcin Zawół będą rywalizować na najważniejszej imprezie sportów zimowych na świecie, która odbędzie się w dniach 6–22 lutego 2026 roku we Włoszech.
2026-01-20

Powołanie do kadry olimpijskiej jest potwierdzeniem wieloletniego procesu szkoleniowego, spełnienia międzynarodowych norm kwalifikacyjnych oraz stabilnej pozycji zawodników w reprezentacji narodowej. Jednocześnie udział studentów KANS w igrzyskach pokazuje, że możliwe jest skuteczne łączenie studiów wyższych z karierą sportową na poziomie olimpijskim.

Jesteśmy dumni, że tak utalentowani i pracowici sportowcy wybrali Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i są naszymi studentami. Ich powołanie na Zimowe Igrzyska Olimpijskie oraz dotychczasowe sukcesy sportowe są dowodem na to, że przy odpowiedniej organizacji i wsparciu możliwe jest równoległe rozwijanie kariery sportowej i akademickiej. Studenci KANS zdobywają wiedzę i doświadczenie, które pozostają kapitałem również po zakończeniu kariery zawodniczej – mówi Karolina Semeriak-Siecla, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, na którym realizowane są studia na kierunku Wychowanie Fizyczne I i II stopnia.

Studenci KANS w reprezentacji olimpijskiej

Klaudia Domaradzka – saneczkarka, studentka 2. roku studiów II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne i Sport. Wielokrotna reprezentantka Polski w zawodach Pucharu Świata oraz mistrzostwach Europy i świata. Uczestniczka Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022

Dominika Piwkowska – saneczkarka, studentka 3. roku studiów I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne. Od kilku sezonów regularnie startuje w międzynarodowych zawodach, w tym w cyklu Pucharu Świata, rywalizując z czołówką światową.

Konrad Badacz – biathlonista, student 2. roku studiów II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne i Sport. Reprezentant Polski w Pucharze Świata i mistrzostwach świata. Należy do ścisłej krajowej czołówki.

Marcin Zawół – biathlonista, student 3. roku studiów I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne. Złoty medalista Zimowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży Lozanna 2020 w sprincie oraz medalista mistrzostw świata juniorów. Obecnie regularnie startuje w zawodach seniorskich rangi międzynarodowej.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan–Cortina 2026 odbędą się we Włoszech, a arenami zmagań będą m.in. Mediolan oraz Cortina d’Ampezzo.

Start studentów KANS w igrzyskach to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w historii uczelni i wyraźny sygnał, że akademickie środowisko regionu Karkonoszy skutecznie wspiera rozwój sportu wyczynowego.

