Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych uruchamia nowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Odpowiedź na wyzwania współczesnego bezpieczeństwa

Uruchomienie kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne jest elementem długofalowej strategii rozwoju oferty dydaktycznej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, opartej na kształceniu praktycznym i ścisłym powiązaniu studiów z potrzebami regionu. Program studiów został zaprojektowany z myślą o aktualnych wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, zarządzaniem kryzysowym oraz współpracą instytucji odpowiedzialnych za porządek publiczny.

Nowy kierunek ma profil praktyczny i łączy wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, administracji publicznej, prawa oraz nowoczesnych technologii. Studenci zdobywać będą kompetencje niezbędne do analizy zagrożeń, planowania działań prewencyjnych oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych – zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnokrajowym.

– Bezpieczeństwo to dziś nie tylko reagowanie na zagrożenia, ale umiejętność ich przewidywania, analizy i odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem. Tworząc program kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, postawiliśmy na interdyscyplinarne kształcenie łączące wiedzę teoretyczną z intensywną praktyką. Chcemy przygotować absolwentów, którzy będą potrafili działać w sytuacjach kryzysowych, współpracować z różnymi instytucjami i brać realną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi oraz wspólnot lokalnych – podkreśla dr hab. Mirosław Kwieciński, współautor programu studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych.

Kompetencje i perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne będą przygotowani do pracy w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, m.in. w służbach mundurowych, administracji rządowej i samorządowej, centrach zarządzania kryzysowego oraz instytucjach zajmujących się ochroną infrastruktury i bezpieczeństwem ludności.

– Zależało nam na stworzeniu kierunku, który daje realne przygotowanie do zawodu, a nie tylko wiedzę teoretyczną. Studenci będą uczyć się, jak w praktyce funkcjonuje system bezpieczeństwa, jak współpracują różne służby oraz jak podejmować decyzje w sytuacjach stresowych To propozycja dla osób, które chcą wykonywać zawód mający realny wpływ na bezpieczeństwo innych i tym samym zapewniając bezpieczeństwo swoim najbliższym – mówi por. dr inż. Iwona Szkudlarek, współautorka programu studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych.

Warsztaty dla szkół mundurowych jako element praktyczny

Praktyczny charakter nowego kierunku został podczas warsztatów „Bezpieczeństwo Wewnętrzne”, które odbyły się w styczniu w murach uczelni. Wzięło w nich udział około 300 uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych tą tematyką.

W programie warsztatów zaplanowano m.in. zajęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa, języka angielskiego w służbach i dyplomacji, testy sprawnościowe, warsztaty sportów walki oraz prezentacje służb i instytucji związanych z bezpieczeństwem. Wydarzenie ma na celu przybliżenie specyfiki studiów oraz możliwych ścieżek kształcenia i rozwoju zawodowego w obszarze bezpieczeństwa.

Rekrutacja na nowy kierunek

Podczas warsztatów uczelnia przedstawi również informacje dotyczące rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Aktualne informacje na temat kierunku dostępne są na stronie internetowej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych.