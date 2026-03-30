Fizjoterapeuci z całej Polski spotkają się w Jeleniej Górze – trwają zapisy na Forum Praktyków 2026

Wymiana wiedzy i doświadczeń

Forum Praktyków koncentruje się na praktycznych aspektach pracy z pacjentem. Program obejmuje wykłady i prelekcje praktyków fizjoterapii, panele dyskusyjne oraz – jako uzupełnienie – warsztaty praktyczne. Ważnym elementem wydarzenia będzie także sesja plakatowa, stanowiąca przestrzeń do prezentacji badań oraz wymiany doświadczeń środowiska fizjoterapeutycznego.

– Największym atutem tej konferencji jest jej interdyscyplinarność – od kardiologii po zaawansowaną diagnostykę obrazową. Uczestnicy nie tylko wysłuchają wykładów autorytetów, ale będą mogli również wziąć udział w warsztatach, gdzie nauczą się m.in. praktycznego zastosowania metody Schroth, pracy z powięzią w neurologopedii czy wykorzystania USG w ocenie funkcjonalnej stawu ramiennego – podkreśla dr Michał Cichosz, współorganizator Forum Praktyków 2026 - Karkonoskich Spotkań z Fizjoterapią.

Program oparty na praktyce klinicznej

W programie konferencji znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące leczenia usidlenia nerwów, diagnostyki dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego, planowania aktywności fizycznej u pacjentów z chorobami układu krążenia, doboru protez po amputacjach kończyn dolnych, wykorzystania USG narządu ruchu w diagnostyce i monitorowaniu terapii oraz zastosowania terapii falą radialną w pracy z pacjentem.

– Zdecydowaliśmy się na organizację Forum Praktyków, ponieważ współczesna fizjoterapia to dynamicznie zmieniająca się dziedzina. Naszą misją w KANS jest tworzenie pomostu między rzetelną wiedzą akademicką a codzienną praktyką w placówkach ochrony zdrowia, co bezpośrednio przekłada się na jakość kształcenia studentów, a co za tym idzie życia pacjentów – podkreśla dr inż. Karolina Semeriak-Siecla, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Wśród prelegentów i uczestników konferencji znajdą się uznani eksperci i praktycy, w tym m.in. prof. dr hab. Jan Szczegielniak – były Konsultant Krajowy ds. Fizjoterapii, dr hab. n. med. Maciej Krawczyk – Konsultant Krajowy ds. fizjoterapii, dr hab. Krzysztof Kassolik, prof. AWF Wrocław – twórca Masażu Tensegracyjnego i prekursor metody usidlenia nerwów, a także dr hab. Kinga Węgrzynowska-Teodorczyk, prof. AWF Wrocław – specjalistka w zakresie rehabilitacji kardiologicznej i chorób wewnętrznych.

Głos środowiska

Ważnym elementem programu będzie również debata poświęcona roli fizjoterapii w systemie ochrony zdrowia. Wydarzenie objęła patronatem Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF).

– Fizjoterapia odgrywa dziś kluczową rolę w nowoczesnym systemie ochrony zdrowia, nie tylko jako element rehabilitacji, ale także profilaktyki, leczenia bólu i poprawy jakości życia pacjentów. To właśnie fizjoterapeuci, pracujący na co dzień bezpośrednio z pacjentami, najlepiej rozumieją realne potrzeby pacjentów. Ich doświadczenie pokazuje, gdzie występują braki, jakie rozwiązania wymagają zmian oraz jakie działania mogą przynieść największe korzyści zarówno pacjentom, jak i całemu systemowi. Głos praktyków jest więc nie do przecenienia i powinien stanowić fundament do dalszych dyskusji i decyzji dotyczących przyszłości fizjoterapii w ochronie zdrowia – dodaje dr hab Agnieszka Stępień, Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Organizatorzy i patronat

Organizatorami wydarzenia są Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze oraz PJ Med – Szpital Rehabilitacyjny w Popielówku. KANS od wielu lat kształci fizjoterapeutów, stawiając na praktyczny wymiar nauczania i bezpośrednie przygotowanie do pracy z pacjentem.

W 2025 roku uczelnia oddała do użytku Akademickie Centrum Edukacji Medycznej – nowoczesną przestrzeń dydaktyczną wyposażoną w specjalistyczny sprzęt do diagnostyki i terapii, umożliwiającą kształcenie w warunkach zbliżonych do realiów pracy klinicznej.

Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Jerzego Łużniaka oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Informacje organizacyjne

Forum Praktyków – Karkonoskie Spotkania z Fizjoterapią 2026

termin: 24 kwietnia 2026, godz. 10:00–17:00 (rejestracja od 8:30).

miejsce: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, Akademickie Centrum Edukacji Medycznej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, Jelenia Góra

