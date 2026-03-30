Fizjoterapeuci z całej Polski spotkają się w Jeleniej Górze – trwają zapisy na Forum Praktyków 2026
Forum Praktyków – Karkonoskie Spotkania z Fizjoterapią odbędą się 24 kwietnia 2026 r. w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Wydarzenie, objęte patronatem Krajowej Izby Fizjoterapeutów, kierowane jest do fizjoterapeutów oraz lekarzy, poszukujących rzetelnej wiedzy opartej na dowodach naukowych (EBP) oraz praktycznych rozwiązań do pracy z pacjentem.
2026-03-30, 09:24

Wymiana wiedzy i doświadczeń

Forum Praktyków koncentruje się na praktycznych aspektach pracy z pacjentem. Program obejmuje wykłady i prelekcje praktyków fizjoterapii, panele dyskusyjne oraz – jako uzupełnienie – warsztaty praktyczne. Ważnym elementem wydarzenia będzie także sesja plakatowa, stanowiąca przestrzeń do prezentacji badań oraz wymiany doświadczeń środowiska fizjoterapeutycznego.

Największym atutem tej konferencji jest jej interdyscyplinarność – od kardiologii po zaawansowaną diagnostykę obrazową. Uczestnicy nie tylko wysłuchają wykładów autorytetów, ale będą mogli również wziąć udział w warsztatach, gdzie nauczą się m.in. praktycznego zastosowania metody Schroth, pracy z powięzią w neurologopedii czy wykorzystania USG w ocenie funkcjonalnej stawu ramiennego – podkreśla dr Michał Cichosz, współorganizator Forum Praktyków 2026 - Karkonoskich Spotkań z Fizjoterapią.

Program oparty na praktyce klinicznej

W programie konferencji znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące leczenia usidlenia nerwów, diagnostyki dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego, planowania aktywności fizycznej u pacjentów z chorobami układu krążenia, doboru protez po amputacjach kończyn dolnych, wykorzystania USG narządu ruchu w diagnostyce i monitorowaniu terapii oraz zastosowania terapii falą radialną w pracy z pacjentem.

Zdecydowaliśmy się na organizację Forum Praktyków, ponieważ współczesna fizjoterapia to dynamicznie zmieniająca się dziedzina. Naszą misją w KANS jest tworzenie pomostu między rzetelną wiedzą akademicką a codzienną praktyką w placówkach ochrony zdrowia, co bezpośrednio przekłada się na jakość kształcenia studentów, a co za tym idzie życia pacjentów – podkreśla dr inż. Karolina Semeriak-Siecla, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Wśród prelegentów i uczestników konferencji znajdą się uznani eksperci i praktycy, w tym m.in. prof. dr hab. Jan Szczegielniak – były Konsultant Krajowy ds. Fizjoterapii, dr hab. n. med. Maciej Krawczyk – Konsultant Krajowy ds. fizjoterapii, dr hab. Krzysztof Kassolik, prof. AWF Wrocław – twórca Masażu Tensegracyjnego i prekursor metody usidlenia nerwów, a także dr hab. Kinga Węgrzynowska-Teodorczyk, prof. AWF Wrocław – specjalistka w zakresie rehabilitacji kardiologicznej i chorób wewnętrznych.

Więcej informacji na temat programu i prelegentów znajduje się na stronie: https://kans.pl/forum-praktykow-karkonoskie-spotkania-z-fizjoterapia

Głos środowiska

Ważnym elementem programu będzie również debata poświęcona roli fizjoterapii w systemie ochrony zdrowia. Wydarzenie objęła patronatem Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF).

–  Fizjoterapia odgrywa dziś kluczową rolę w nowoczesnym systemie ochrony zdrowia, nie tylko jako element rehabilitacji, ale także profilaktyki, leczenia bólu i poprawy jakości życia pacjentów. To właśnie fizjoterapeuci, pracujący na co dzień bezpośrednio z pacjentami, najlepiej rozumieją realne potrzeby pacjentów. Ich doświadczenie pokazuje, gdzie występują braki, jakie rozwiązania wymagają zmian oraz jakie działania mogą przynieść największe korzyści zarówno pacjentom, jak i całemu systemowi. Głos praktyków jest więc nie do przecenienia i powinien stanowić fundament do dalszych dyskusji i decyzji dotyczących przyszłości fizjoterapii w ochronie zdrowia – dodaje dr hab Agnieszka Stępień, Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Organizatorzy i patronat

Organizatorami wydarzenia są Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze oraz PJ Med – Szpital Rehabilitacyjny w Popielówku. KANS od wielu lat kształci fizjoterapeutów, stawiając na praktyczny wymiar nauczania i bezpośrednie przygotowanie do pracy z pacjentem.

W 2025 roku uczelnia oddała do użytku Akademickie Centrum Edukacji Medycznej – nowoczesną przestrzeń dydaktyczną wyposażoną w specjalistyczny sprzęt do diagnostyki i terapii, umożliwiającą kształcenie w warunkach zbliżonych do realiów pracy klinicznej.

Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Jerzego Łużniaka oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Informacje organizacyjne

Forum Praktyków – Karkonoskie Spotkania z Fizjoterapią 2026
termin: 24 kwietnia 2026, godz. 10:00–17:00 (rejestracja od 8:30).
miejsce: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, Akademickie Centrum Edukacji Medycznej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, Jelenia Góra

KONTAKT / AUTOR
Magdalena Piotrowicz-Zbieraj@kans.pl
Rzeczniczka prasowa Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych
Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
tel. +48 530 869 735
ZAŁĄCZNIKI
program-konferencji-forum-praktykow.pdf kopia-plakat-konferencja-dla-fizjoterapeutow.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.