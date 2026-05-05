Magistrzy Pielęgniarstwa KANS w krajowej elicie płacowej. Zarobki na poziomie branży IT!
Zarobki na poziomie 12,8 tys. zł brutto w pierwszym roku po dyplomie – tak prezentują się wyniki absolwentów studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Najnowsze zestawienie ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) wywołało dyskusję w mediach, potwierdzając, że KANS to jeden z najlepszych adresów dla przyszłych kadr medycznych. Należy jednak pamiętać, że za tymi rekordowymi wynikami finansowymi, ustępującymi jedynie branży IT, stoi ogromna odpowiedzialność, trudny proces kształcenia oraz szczególne predyspozycje do wykonywania tego wymagającego zawodu.
2026-05-05, 10:22

Wynagrodzenia, które mówią same za siebie

Z raportu ELA (Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów), który opiera swoje analizy na twardych danych pochodzących z rejestrów ZUS, wynika, że absolwenci studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo zajmują pozycję liderów pod względem wysokości wynagrodzeń w Polsce. W zestawieniu obejmującym rocznik 2023 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu, najwyższe uposażenia odnotowano u absolwentów Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze – ok. 12,8 tys. zł brutto.

Dla porównania, w tym samym okresie absolwenci informatyki mogli liczyć na około 14 tys. zł, a specjaliści z zakresu analizy danych i inżynierii obliczeniowej na ok. 13,5 tys. zł. Tak niewielka różnica między sektorem medycznym a branżą IT świadczy o ogromnej zmianie rynkowej wartości zawodu pielęgniarki.

Struktura płac w ochronie zdrowia

Wysokie zarobki w zawodzie są ściśle powiązane z poziomem wykształcenia, co reguluje ustawowa siatka płac. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze (kwota bazowa) wynosi obecnie:

  • 10,5 tys. zł brutto – dla magistrów pielęgniarstwa posiadających specjalizację.
  • 8,3 tys. zł brutto – dla magistrów bez specjalizacji lub licencjatów ze specjalizacją.
  • 7,6 tys. zł brutto – dla absolwentów z tytułem licencjata (bez specjalizacji).

Należy pamiętać, że kwoty te stanowią ustawowy fundament. Realne zarobki są wyższe dzięki dodatkom stażowym, funkcyjnym oraz dyżurom, a już 1 lipca płace minimalne w całym sektorze ochrony zdrowia wzrosną o blisko 9%. To właśnie podnoszenie kwalifikacji na studiach II stopnia w KANS pozwala naszym absolwentom błyskawicznie awansować do najwyższych grup płacowych.

Pielęgniarstwo: Więcej niż zawód – to misja i odporność

Pomimo rekordowych zarobków, pielęgniarstwo pozostaje jednym z najbardziej wymagających kierunków studiów i profesji. Mgr Joanna Dudek Kierownik Kierunku Pielęgniarstwo KANS podkreśla:

Kompetencje na miarę XXI wieku

Wysokie zarobki to odzwierciedlenie ogromnej odpowiedzialności i szerokiej wiedzy, którą przekazujemy w KANS. Dr Jerzy Gryglewicz z Uczelni Łazarskiego zwraca uwagę, że rola pielęgniarki znacząco się zmieniła:

„Pielęgniarka ma dużo wyższe kompetencje niż jeszcze kilka lat temu. Może wypisywać recepty, rozszerzył się zakres procedur, które może wykonywać”.

Tezę tę potwierdza dr inż. Karolina Semeriak-Siecla, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych KANS, wskazując na bezpośredni związek między jakością edukacji a sukcesem finansowym:

Dlaczego w Jeleniej Górze zarabia się najlepiej?

Analizy rynkowe wskazują na kluczową zależność: wysokość wynagrodzeń pielęgniarek jest ściśle powiązana z regionem oraz stopniem niedoboru kadrowego. Jak zauważył w wypowiedzi dla PAP Gilbert Kolbe, pielęgniarz z Polskiej Federacji Szpitali:

 „W ostatnich latach zarobki pielęgniarek i pielęgniarzy wzrosły, ale ich wysokość zależy od regionu i lokalnych uwarunkowań. Absolwentki uczelni w Jeleniej Górze i Legnicy mogą liczyć na najwyższe zarobki, bo w zachodniej Polsce pielęgniarek brakuje najbardziej”.

Ekspert dodał również, że tak wysokie kwoty to efekt łączenia studiów z dodatkowymi kompetencjami: „Podejrzewam też, że absolwentki studiów magisterskich musiały w trakcie studiów skończyć specjalizację i dzięki temu znalazły się w siatce płac w ochronie zdrowia w drugiej, najlepiej zarabiającej grupie”.

Sytuacja na Dolnym Śląsku jest szczególna. Region ten, ze względu na bliskość granicy, która wymusza na pracodawcach konkurencyjność względem rynków zachodnich, oraz ogromne zagęszczenie placówek uzdrowiskowych i sanatoryjnych w Karkonoszach, generuje rekordowe zapotrzebowanie na kadrę medyczną.

Praktyka i nowoczesne technologie w służbie kształcenia

Sukces zawodowy studentów KANS opiera się na intensywnym szkoleniu praktycznym. Pielęgniarki już od pierwszego roku studiów realizują zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe bezpośrednio na oddziałach szpitalnych.

Studenci mają możliwość realizacji zajęć metodą symulacji medycznej w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, które dysponuje:

  • Salami wysokiej i niskiej wierności, odtwarzającymi realne warunki pracy z pacjentem.
  • Salami ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich oraz specjalistycznymi stanowiskami do symulacji z zakresu zaawansowanych i podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (ALS i BLS).
  • Profesjonalną salą egzaminu OSCE, służącą do obiektywnej weryfikacji kompetencji praktycznych.

Dopełnieniem wysokiej jakości kształcenia w KANS jest ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jak podkreśla dr inż. Karolina Semeriak-Siecla, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych KANS:

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej. Jest to możliwe dzięki licznym umowom i porozumieniom o realizacji praktycznej nauki zawodu, które Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze posiada z kluczowymi jednostkami medycznymi w regionie.”.

Perspektywy zawodowe: Deficyt kadr w Polsce

W Polsce brakuje blisko 160 tys. pielęgniarek. Na Dolnym Śląsku sytuacja jest alarmująca ze względu na lukę pokoleniową – średnia wieku pielęgniarki to 53–55 lat. W najbliższej dekadzie ogromna część personelu odejdzie na emeryturę, co sprawia, że praca „szuka” naszych absolwentów często jeszcze przed obroną dyplomu.

Bezpieczeństwo i rozwój

Wybór studiów medycznych w Jeleniej Górze to gwarancja bezpieczeństwa zawodowego. Dane ELA to jasny sygnał: pielęgniarstwo to dziś nowoczesna, prestiżowa i sprawiedliwie wynagradzana ścieżka kariery.

Starzejące się społeczeństwo i rosnące zapotrzebowanie na wysokospecjalistyczną opiekę sprawiają, że praca „szuka” naszych absolwentów często jeszcze przed odebraniem przez nich dyplomu.

Dołącz do grona najbardziej potrzebnych i najlepiej zarabiających profesjonalistów w Polsce. Wybierz studia pielęgniarskie w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

KONTAKT / AUTOR
Magdalena Piotrowicz-Zbieraj@kans.pl
Rzeczniczka prasowa Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych
Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
tel. +48 530 869 735
ZAŁĄCZNIKI
inforgrafika-ela.jpg czepkowanie-pieleganiarki-kans.jpg monoprofilowe.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.