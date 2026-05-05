Magistrzy Pielęgniarstwa KANS w krajowej elicie płacowej. Zarobki na poziomie branży IT!

Wynagrodzenia, które mówią same za siebie

Z raportu ELA (Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów), który opiera swoje analizy na twardych danych pochodzących z rejestrów ZUS, wynika, że absolwenci studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo zajmują pozycję liderów pod względem wysokości wynagrodzeń w Polsce. W zestawieniu obejmującym rocznik 2023 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu, najwyższe uposażenia odnotowano u absolwentów Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze – ok. 12,8 tys. zł brutto.

Dla porównania, w tym samym okresie absolwenci informatyki mogli liczyć na około 14 tys. zł, a specjaliści z zakresu analizy danych i inżynierii obliczeniowej na ok. 13,5 tys. zł. Tak niewielka różnica między sektorem medycznym a branżą IT świadczy o ogromnej zmianie rynkowej wartości zawodu pielęgniarki.

Struktura płac w ochronie zdrowia

Wysokie zarobki w zawodzie są ściśle powiązane z poziomem wykształcenia, co reguluje ustawowa siatka płac. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze (kwota bazowa) wynosi obecnie:

10,5 tys. zł brutto – dla magistrów pielęgniarstwa posiadających specjalizację.

– dla magistrów pielęgniarstwa posiadających specjalizację. 8,3 tys. zł brutto – dla magistrów bez specjalizacji lub licencjatów ze specjalizacją.

– dla magistrów bez specjalizacji lub licencjatów ze specjalizacją. 7,6 tys. zł brutto – dla absolwentów z tytułem licencjata (bez specjalizacji).

Należy pamiętać, że kwoty te stanowią ustawowy fundament. Realne zarobki są wyższe dzięki dodatkom stażowym, funkcyjnym oraz dyżurom, a już 1 lipca płace minimalne w całym sektorze ochrony zdrowia wzrosną o blisko 9%. To właśnie podnoszenie kwalifikacji na studiach II stopnia w KANS pozwala naszym absolwentom błyskawicznie awansować do najwyższych grup płacowych.

Pielęgniarstwo: Więcej niż zawód – to misja i odporność

Pomimo rekordowych zarobków, pielęgniarstwo pozostaje jednym z najbardziej wymagających kierunków studiów i profesji. Mgr Joanna Dudek Kierownik Kierunku Pielęgniarstwo KANS podkreśla:

Kompetencje na miarę XXI wieku

Wysokie zarobki to odzwierciedlenie ogromnej odpowiedzialności i szerokiej wiedzy, którą przekazujemy w KANS. Dr Jerzy Gryglewicz z Uczelni Łazarskiego zwraca uwagę, że rola pielęgniarki znacząco się zmieniła:

„Pielęgniarka ma dużo wyższe kompetencje niż jeszcze kilka lat temu. Może wypisywać recepty, rozszerzył się zakres procedur, które może wykonywać”.

Tezę tę potwierdza dr inż. Karolina Semeriak-Siecla, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych KANS, wskazując na bezpośredni związek między jakością edukacji a sukcesem finansowym:

Dlaczego w Jeleniej Górze zarabia się najlepiej?

Analizy rynkowe wskazują na kluczową zależność: wysokość wynagrodzeń pielęgniarek jest ściśle powiązana z regionem oraz stopniem niedoboru kadrowego. Jak zauważył w wypowiedzi dla PAP Gilbert Kolbe, pielęgniarz z Polskiej Federacji Szpitali:

„W ostatnich latach zarobki pielęgniarek i pielęgniarzy wzrosły, ale ich wysokość zależy od regionu i lokalnych uwarunkowań. Absolwentki uczelni w Jeleniej Górze i Legnicy mogą liczyć na najwyższe zarobki, bo w zachodniej Polsce pielęgniarek brakuje najbardziej”.

Ekspert dodał również, że tak wysokie kwoty to efekt łączenia studiów z dodatkowymi kompetencjami: „Podejrzewam też, że absolwentki studiów magisterskich musiały w trakcie studiów skończyć specjalizację i dzięki temu znalazły się w siatce płac w ochronie zdrowia w drugiej, najlepiej zarabiającej grupie”.

Sytuacja na Dolnym Śląsku jest szczególna. Region ten, ze względu na bliskość granicy, która wymusza na pracodawcach konkurencyjność względem rynków zachodnich, oraz ogromne zagęszczenie placówek uzdrowiskowych i sanatoryjnych w Karkonoszach, generuje rekordowe zapotrzebowanie na kadrę medyczną.

Praktyka i nowoczesne technologie w służbie kształcenia

Sukces zawodowy studentów KANS opiera się na intensywnym szkoleniu praktycznym. Pielęgniarki już od pierwszego roku studiów realizują zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe bezpośrednio na oddziałach szpitalnych.

Studenci mają możliwość realizacji zajęć metodą symulacji medycznej w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, które dysponuje:

Salami wysokiej i niskiej wierności, odtwarzającymi realne warunki pracy z pacjentem.

Salami ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich oraz specjalistycznymi stanowiskami do symulacji z zakresu zaawansowanych i podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (ALS i BLS).

Profesjonalną salą egzaminu OSCE, służącą do obiektywnej weryfikacji kompetencji praktycznych.

Dopełnieniem wysokiej jakości kształcenia w KANS jest ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jak podkreśla dr inż. Karolina Semeriak-Siecla, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych KANS:

„Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej. Jest to możliwe dzięki licznym umowom i porozumieniom o realizacji praktycznej nauki zawodu, które Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze posiada z kluczowymi jednostkami medycznymi w regionie.”.

Perspektywy zawodowe: Deficyt kadr w Polsce

W Polsce brakuje blisko 160 tys. pielęgniarek. Na Dolnym Śląsku sytuacja jest alarmująca ze względu na lukę pokoleniową – średnia wieku pielęgniarki to 53–55 lat. W najbliższej dekadzie ogromna część personelu odejdzie na emeryturę, co sprawia, że praca „szuka” naszych absolwentów często jeszcze przed obroną dyplomu.

Bezpieczeństwo i rozwój

Dane ELA to jasny sygnał: pielęgniarstwo to dziś nowoczesna, prestiżowa i sprawiedliwie wynagradzana ścieżka kariery.

Starzejące się społeczeństwo i rosnące zapotrzebowanie na wysokospecjalistyczną opiekę sprawiają, że praca „szuka" naszych absolwentów często jeszcze przed odebraniem przez nich dyplomu.

